Он является гражданско-военным, потому что сейчас на нем стоит армейская авиация. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что такие самолеты работают против нас.

Смотрите также Высокоточные удары от Сил обороны: в России поражен ряд важных объектов

Что именно поразили в Сочи?

Главная задача армейской авиации, которая базируется в Сочи, – уничтожать наши беспилотники. Это один из самых дешевых способов, если есть достаточное количество вертолетов и возможность выйти на цель. В таком случае они хорошо отработают.

К тому же у новых российских вертолетов есть тепловые прицелы. Они могут работать ночью, поэтому эффективность есть. Эти средства россияне расположили на гражданском аэродроме в Сочи, тем самым превратив его в легальную цель для Украины,

– сказал Роман Свитан.

У России после такого удара точно стало меньше авиационного топлива. Скорее всего, это работа Сил беспилотных систем, которые бьют по российским НПЗ и складам с горюче-смазочными материалами.

Средства поражения на расстояние 600 – 700 километров в Украине точно есть. Поэтому такие удары продолжатся.

Напомним, об атаке беспилотников стало известно 4 августа. Как следствие, произошло возгорание резервуара с топливом на нефтебазе в Адлерском районе. Аэропорт в Сочи не работал, десятки рейсов задержали. Местные рассказали о более 20 взрывах.