Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Що відомо про ураження об'єктів в Росії?

В Генштабі підтвердили ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.

Вказується, що річний обсяг його переробки становить 6,25 мільйона тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки Росії.

Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату,

– повідомили в Генштабі.

В Генштабі вказали, що бойове завдання виконали підрозділи ГУР та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Крім цього, підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об'єктів. В Генштабі підкреслили, що результати бойової роботи уточнюються.

Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії Росії проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу,

– наголосили військові.

До слова, в ніч проти 7 серпня росіяни заявляли про атаку безпілотників на місто Суровикіно, що у Волгоградській області. Вказувалося, що через атаку невідомих дронів в аеропорту Волгограду вводили план "Килим".