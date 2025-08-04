Міжнародний аеропорт "Сочі" розташований в Адлерському районі міста Сочі. Саме там минулої ночі сталася яскрава "бавовна", передає 24 Канал.

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Що відомо про ураження нафтобази "Адлер"?

Мережу заполонили кадри палаючої нафтобази "Адлер". Відомо, що пожежу на ній гасили 12 годин.

У Генштабі підтвердили ураження паливно-заправного комплексу аеропорту "Сочі". Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію Росії проти України,

– заявили у військовому органі.