Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пабліки.
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Що відомо про вибухи у Росії 4 серпня?
Цієї ночі серію з 5 – 7 вибухів чули у російських містах Михайлівка та Фролово, Волгоградська область. Регіон атакували за допомогою БпЛА "Лютий".
Ймовірно, ціллю нинішньої атаки ЗСУ став важливий залізничний вузол у Фролово. Це вже 11 чи 12 удар по залізничних розв’язках ворог.
ЗСУ атакували транспортний вузол: дивіться відео
Цікаво, що місцева влада підтверджує, що ціллю нинішньої атаки ЗСУ стали об'єкти транспортно-енергетичної сфери Волгоградської області. Проте, як завжди, там переконують, що все вдалося "відбити."
Наслідки "відбитої" атаки на Фролово: дивіться відео
Проте самі росіяни пишуть, що після атаки БпЛА сталася пожежа у технічній будівлі залізничної станції – "через дрон, що не вибухнув". На коліях було обмежено рух. У мережі публікують наслідки удару по диспетчерській.
Диспетчерська постраждала у Фролово: дивіться відео
Додамо, що через атаку безпілотників план "Килим" вводили в аеропортах Волгограда й Тамбова.
До речі, днями дрони атакували трансформаторну тягову підстанцію "Лихая-Замчалово" у Ростовській області. Тоді уламкове ураження від прильоту дрона пробило ємності трансформаторів і спричинило витікання та загоряння мастила.