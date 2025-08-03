І це після десятків вибухів та роботи ППО. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Дивіться також Росіяни бідкаються про "теракт": на Брянщині унаслідок невідомого удару серйозно пошкоджено міст

Пожежа в Адлері після атаки БпЛА: що сталося в Сочі вночі 3 серпня?

Уночі 3 серпня у небі над Адлером, Лазаревським, Дагомисом і Сіріусом пролунало понад 20 вибухів – це все Сочі, Краснодарський край.

Російські системи ППО активно відбивали напад, у місті та прилеглих районах вили сирени, сповіщаючи про повітряну небезпеку, а місцеві ховалися на паркінгах і в бомбосховищах.

Одним із головних наслідків атаки стало займання резервуара з паливом на нафтобазі в Адлерському районі. Ймовірно, мовиться про "Роснефть Кубаньнафтопродукт".

Ніч вибухів у Сочі: дивіться відео очевидців, як дрони атакували Адлер і нафтобазу

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив, що пожежа виникла через влучання безпілотника, але постраждалих нібито немає.

Крім того, в Адлері серйозно пошкоджено гаражний кооператив, куди, за припущеннями, врізався один із дронів. Місцеві жителі повідомляли про сильну пожежу, видиму з різних частин міста.

Атака вплинула на роботу аеропорту Сочі – там ввели режим "Килим", через що затримали десятки рейсів на приліт і виліт. Деякі літаки, зокрема з Москви, кружляли в небі, чекаючи дозволу на посадку.

Додамо, що цієї ж ночі багато вибухів лунало у Воронежі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеки у Росії, а також вибухи там та їхні наслідки читайте у нашому телеграмі.