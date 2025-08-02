У мережі показали відповідні кадри, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Брянщині?

Кадри зруйновано мосту вдень 2 серпня опублікував активіст Сергій Стерненко.

Відомо, що інцидент стався у Климівському районі, що на південному заході Брянської області.

На Брянщині внаслідок невідомого удару серйозно пошкоджено міст біля села Рудня-Цата,

– написав він.

Зруйнований міст у Рудні-Цаті на Брянщині: дивіться відео

Місцева влада назвала цей випадок "терористичним актом". Кажуть, що на міст нібито скинули вибухові пристрої.

Традиційно росіяни твердять, що постраждалих немає.

До слова, село Рудня-Цата розташоване приблизно за 6,5 кілометрів від українського кордону, а до Брянська – понад 200 кілометрів.

Де розташоване село Рудня-Цата: дивіться на карті

У селі, згідно із відкритими даними, проживає лише 89 осіб.