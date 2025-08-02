Де розташовані ці об'єкти та що відомо про атаку – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Де розташовані об'єкти, які були під атакою?

Першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" в Краснодарському краї Росії. Там були уражені місця зберігання та запуску "Шахедів", що ворог використовує для ударів по Україні.

Аеродром у Краснодарському краї розташований приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту, а від України його також відділяє Азовське море.

Аеродром "Приморсько-Ахтарськ": дивіться на карті

Другою ціллю дронів став завод "Електроприлад", що розташований в російському місті Пенза. Це підприємство працює на ВПК країни-агресорки. За даними СБУ, там виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів.

Відстань від заводу до кордону з Україною становить майже 800 кілометрів.

Завод "Електроприлад": дивіться на карті

У ніч проти 2 серпня Сили оборони також уразили підприємства нафтопереробної галузі країни-агресорки – Рязанський і Новокуйбишевський нафтопереробні заводи.

Цікаво! Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Росії. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Рязанський нафтопереробний завод: дивіться на карті

Новокуйбишевський нафтопереробний завод: дивіться на карті

Крім того, цієї ночі українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт", що у Воронезькій області Росії.

За словами Генерального штабу ЗСУ, На території цих об'єктів зафіксували численні вибухи та пожежі.