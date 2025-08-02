Где расположены эти объекты и что известно об атаке – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположены объекты, которые были под атакой?

Первой целью дальнобойных БПЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае России. Там были поражены места хранения и запуска "Шахедов", что враг использует для ударов по Украине.

Аэродром в Краснодарском крае расположен примерно в 300 километрах от линии фронта, а от Украины его также отделяет Азовское море.

Аэродром "Приморско-Ахтарск": смотрите на карте

Второй целью дронов стал завод "Электроприбор", расположенный в российском городе Пенза. Это предприятие работает на ВПК страны-агрессора. По данным СБУ, там изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов.

Расстояние от завода до границы с Украиной составляет почти 800 километров.

Завод "Электроприбор": смотрите на карте

В ночь на 2 августа Силы обороны также поразили предприятия нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора – Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.

Интересно! Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ России. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод: смотрите на карте

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод: смотрите на карте

Кроме того, этой ночью украинские дроны успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт", что в Воронежской области России.

По словам Генерального штаба ВСУ, На территории этих объектов зафиксировали многочисленные взрывы и пожары.