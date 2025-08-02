Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Что известно об объектах, которые были поражены дронами СБУ?

Ночью 2 августа дроны СБУ работали по российским военным объектам во вражеском тылу.

Как указывается, первой целью БпЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск", что в Краснодарском крае.

Здесь были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину. После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар,

– сообщили в СБУ.

Вторая цель дронов была – завод "Электроприбор", что размещен в городе Пенза. Это предприятие работает на российский ВПК.

Здесь изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов.

– сообщили детали в СБУ.

Дроны Службы безопасности Украины успешно поразили объект. Указывается, что в районе взрывов фиксируют задымление.

К слову, в Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов в России. Так, в ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям России, что задействованы в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства.