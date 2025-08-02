У Генштабі підтвердили успішне влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи, передає 24 Канал.

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Що Україна атакувала у Росії вночі 2 серпня?

Також дрони атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.

Крім того, уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об'єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв'язку та друкованих платах для військової техніки.

Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об'єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється,

– заявили у Генштабі.

Відомо, що дрони СБУ також уразили військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї. Тут були атаковані місця зберігання й запуску "Шахедів".

До слова, у міноборони Росії заявили, що уночі кілька регіонів країни були під ударами безпілотників. Сили ППО нібито знешкодили 112 українських дронів.