Так, за 20 кілометрів від Самари яскраво палав тамтешній НПЗ. Місцеві жителі поділилися кадрами пожежі. Вони не приховували захвату від української "бавовни", передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів на Приморсько-Ахтарськ?

За даними міноборони Росії, над Краснодарським краєм було збито 31 дрон.

О третій ночі моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Приморсько-Ахтарська. Місцеві жителі в соцмережах розповіли про звуки вибухів і стрілянини. Тим часом супутники NASA зафіксували займання в районі однойменного військового аеродрому, розташовного на північно-східній околиці міста.

Пожежа на аеродромі "Приморсько-Ахтарськ" / Фото соцмережі

Саме звідси окупанти щоночі запускають "Шахеди" на Україну. На аеродромі дислокується 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк, що входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії 4-ї гвардійської армії ВПС і ППО. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25, Су-25УБ і Су-25СМ3.

Також "Приморсько-Ахтарськ" використовують для обслуговування авіації, яка бере участь в атаках на Запорізькому та Херсонському напрямках.

До слова, загалом над Росією та окупованими територіями 2 серпня уночі знешкодили 112 безпілотників.