Зокрема, гучно було щонайменше в 10 регіонах. Про це пише 24 Канал з посиланням на оборонне відомство Росії, де заявляли про успішну роботу їхньої "пе-ве-о".

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Що відомо про вибухи в Росії 2 серпня?

У Росії та тимчасово окупованому Криму ніч на 2 серпня була абсолютно неспокійною. Росіяни бідкалися на атаку дронами, а також масштабні пожежі на нафтопереробних заводах і нафтобазах.

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Водночас російське міноборони, як завжди, заявило про успішне "знищення та перехоплення" 112 безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Зокрема, за даними російського міноборони, там нібито збили дрони:

34 – над територією Ростовської області,

31 – над територією Краснодарського краю,

12 – над територією Воронезької області,

11 – над територією Рязанської області,

5 БПЛА збиті над територією Самарської області,

4 – над територією Пензенської області,

2 – над територією Білгородської області,

по 1 БПЛА – над територіями Республіки Крим та Липецької області,

11 БПЛА збиті над акваторіями Азовського та Чорного морів.

До слова, уночі 1 серпня в Ростовській області під ударами безпілотників опинилися Таганрог та передмістя, було чути щонайменше десять вибухів.