В частности, громко было по меньшей мере в 10 регионах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на оборонное ведомство России, где заявляли об успешной работе их "пе-ве-о".
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Что известно о взрывах в России 2 августа?
В России и временно оккупированном Крыму ночь на 2 августа была абсолютно неспокойной. Россияне жаловались на атаку дронами, а также масштабные пожары на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.
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В то же время российское минобороны, как всегда, заявило об успешном "уничтожении и перехвате" 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В частности, по данным российского минобороны, там якобы сбили дроны:
- 34 – над территорией Ростовской области,
- 31 – над территорией Краснодарского края,
- 12 – над территорией Воронежской области,
- 11 – над территорией Рязанской области,
- 5 БПЛА сбиты над территорией Самарской области,
- 4 – над территорией Пензенской области,
- 2 – над территорией Белгородской области,
- по 1 БПЛА – над территориями Республики Крым и Липецкой области,
- 11 БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.
К слову, ночью 1 августа в Ростовской области под ударами беспилотников оказались Таганрог и пригород, было слышно по меньшей мере десять взрывов.