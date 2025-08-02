Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.
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Что известно об атаке на Пензу?
Неспокойной выдалась для россиян ночь на 2 августа. Дроны в Пензе могли нанести удар по АО "Производственное объединение "Электроприбор".
Дроны могли ударить по АО "ПО "Электроприбор": смотрите видео
Это предприятие является важной частью ВПК России. Его деятельность связана с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа.
На изготовлении какой продукции специализируется АО "ПО "Электроприбор":
- средства криптозащиты связи – шифраторы, защищенные модемы, мультиплексоры;
- коммутаторы и оборудование для цифровых сетей в военных системах управления;
- аппаратные решения для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов;
- комплексы для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.
Кроме того, сообщается, что в Пензе также в очередной раз могли поразить "Радиозавод", который специализируется на изготовлении современных средств связи для российской армии.
К слову, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку на одно из предприятия города. Он добавил, что в городе была временно ограничена работа мобильного интернета "в целях безопасности".
Напомним, что дроны СБУ уже атаковали "Радиозавод" ранее 31 июля. Тогда там возник масштабный пожар.