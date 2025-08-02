Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме Неспокойная ночь для Феодосии и Керчи: в Крыму раздавались мощные взрывы

Что известно о неспокойной ночи в России и Крыму?

Рязань

Российские пропагандисты писали, что ночью в Рязани прогремела серия взрывов. По данным очевидцев город атаковали неизвестные БПЛА.

Рязань атаковали неизвестные беспилотники: смотрите видео

Местные жители жаловались на серию взрывов в небе над городом и сообщали о пожарах в нескольких районах. По их словам, громкие взрывы было слышно, в частности, в районе аэродрома Дягилево.

В Рязани были пожары и много дыма ночью 2 августа / Фото из телеграм-канала Supernova+

Также сообщается о пожаре в районе местного НПЗ.

В Рязани, вероятно, пожар на НПЗ: смотрите видео

Впоследствии губернатор Рязанской области Павел Малков написал в своем телеграм-канале, что средствами ПВО и РЭБ якобы сбили БПЛА над территорией Рязанской области. Жертв и повреждений жилых домов якобы нет, а "обломки" попали на территорию предприятия.

Новокуйбышевск

Также атака неизвестных беспилотников ночью была и на город Новокуйбышевск, что в Самарской области России. Там мог быть поражен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

В Новокуйбышевске неспокойная ночь на 2 августа / Фото из телеграм-канала Exilenova+ и Supernova+

В сети очевидцы также выложили момент взрыва на нефтеперерабатывающем заводе оккупантов. Россияне не сдерживают эмоций от яркого огненного дыма, который образовался на месте и используют для описания впечатлений инвективную лексику.

Момент попадания по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу: смотрите видео (18+)

Также утверждается, что на нефтеперерабатывающем заводе было поражение установки ЭЛОУ АВТ-11.

На месте много огня и дыма: смотрите видео (18+)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что утром неизвестные БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. В целях безопасности граждан в городе введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Дым в Новокуйбышевске после атаки по НПЗ: смотрите видео

Также в аэропорту "Курумоч" действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Феодосия, временно оккупированный Крым

Очевидцы сообщали, что в Феодосии, что в аннексированном Крыму, что-то горит в районе нефтебазы. Город несколько часов находился под атакой БПЛА.

В Феодосии пожар возле нефтебазы: смотрите видео

Ростов

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что российские военные якобы отбили ночью массированную воздушную атаку, "уничтожив" БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

По данным чиновника, в поселке Углеродовском Красносулинского района вспыхнуло одно из зданий предприятия, огонь потушен. Также Слюсарь написал, что якобы умер сотрудник, который охранял объект.