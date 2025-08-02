Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Неспокійна ніч для Феодосії та Керчі: у Криму лунали потужні вибухи

Що відомо про неспокійну ніч у Росії та Криму?

Рязань

Російські пропагандисти писали, що вночі у Рязані пролунала серія вибухів. За даними очевидців місто атакували невідомі БпЛА.

Рязань атакували невідомі безпілотники: дивіться відео

Місцеві жителі жалілися на серію вибухів у небі над містом та повідомляли про пожежі у кількох районах. За їхніми словами, гучні вибухи було чутно, зокрема, в районі аеродрому Дягілево.

У Рязані були пожежі та багато диму вночі 2 серпня / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Також повідомляється про пожежу в районі місцевої НПЗ.

У Рязані, ймовірно, пожежа на НПЗ: дивіться відео

Згодом губернатор Рязанської області Павло Малков написав у своєму телеграм-каналі, що засобами ППО та РЕБ нібито збили БпЛА над територією Рязанської області. Жертв та пошкоджень житлових будинків буцімто немає, а "уламки" потрапили на територію підприємства.

Новокуйбишевськ

Також атака невідомих безпілотників вночі була й на місто Новокуйбишевськ, що у Самарській області Росії. Там міг бути уражений Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

У Новокуйбишевську неспокійна ніч на 2 серпня / Фото з телеграм-каналу Exilenova+ та Supernova+

У мережі очевидці також виклали момент вибуху на нафтопереробному заводі окупантів. Росіяни не стримують емоцій від яскравого вогняного диму, який утворився на місці та використовують для опису вражень інвективну лексику.

Момент влучання по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу: дивіться відео (18+)

Також стверджується, що на нафтопереробному заводі було ураження установки ЭЛОУ АВТ-11.

На місці багато вогню та диму: дивіться відео (18+)

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що вранці невідомі БПЛА атакували одне із промислових підприємств у Новокуйбишевську. З метою безпеки громадян у місті запроваджено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету.

Дим у Новокуйбишевську після атаки по НПЗ: дивіться відео

Також в аеропорту "Курумоч" діють тимчасові обмеження на приймання та відправлення повітряних суден.

Феодосія, тимчасово окупований Крим

Очевидці повідомляли, що у Феодосії, що в анексованому Криму, щось горить в районі нафтобази. Місто декілька годин перебувало під атакою БПЛА.

У Феодосії пожежа біля нафтобази: дивіться відео

Ростов

Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав, що російські військові нібито відбили вночі масовану повітряну атаку, "знищивши" БПЛА у Кам'янську-Шахтинському, Білій Калітві, Красносулинському, Кам'янському, Тарасівському, Чортківському та Верхньодонському районах.

За даними посадовця, у селищі Вуглеродівському Красносулинського району спалахнула одна з будівель підприємства, вогонь згашений. Також Слюсар написав, що буцімто помер співробітник, який охороняв об'єкт.