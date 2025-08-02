Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи у Криму?

Після опівночі 2 серпня у тимчасово окупованому Криму почали лунати вибухи. Близько 00:30 "Кримський вітер" повідомив, що поблизу Керчі у небо підняли авіацію, а місцеві жителі чули звуки, схожі на вибухи. Згодом з'явилося повідомлення, що Кримський міст тимчасово перекрили.

О 01:45 у Керчі знову чули сильний вибух. За кілька хвилин вибух пролунав і поблизу села Юркине, неподалік Керчі.

Також про потужні вибухи заявляють і місцеві жителі Феодосії. Станом на 03:00 у місті та на його околицях пролунало 9 вибухів.

Тим часом Керченський міст вже понад 3 години закритий для руху транспорту. Нагадаємо, що під час загрози атак росіяни постійно перекривають Кримський міст.

До слова, вибухи вночі 2 серпня лунали й на території Росії. Зокрема окупанти стверджують, що невідомі дрони атакують Ростовську область, Липецьк та Рязань.