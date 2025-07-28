Ймовірно, працювала ППО. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Крим?

Повітряна тривога на території тимчасово окупованого півострова тривала орієнтовно з 15:45 до 16:15. У зоні ризику були Севастополь і західний берег Криму.

Росіяни переконують – ЗСУ буцімто здійснили пуски протикорабельних крилатих ракет "Нептун" з акваторії Одеси.

Сили ППО флоту працюють у морі на відстані 60 кілометрів,

– повідомили моніторингові канали окупантів.

Повітряна тривога в Криму: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно агенти "Атеш" повідомили про атаки безпілотників Сил оборони України на військові об'єкти в окупованому Криму та Ставропольському краї Росії.

Йдеться про БЕКи, оснащені FPV-дронами, які намагалися пробитися до розташування 1096-го зенітного полку і 102-го загону підводних диверсійних сил та засобів.