В окупованому Севастополі було зафіксовано позиції мобільних вогневих груп на базі пікапів у північній частині міста. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Що кажуть в "Атеш" про атаку?

За повідомленнями агентів партизанського руху, БЕКи, оснащені FPV-дронами, намагалися пробитися до розташування 1096 зенітного полку і 102 загону ПДСЗ (підводні диверсійні сили та засоби). Наразі результати невідомі.

Тоді як у Ставрополі агент "Атеш" з-поміж російських військовослужбовців повідомляє про падіння уламків БпЛА на територію однієї з військових частин. Цього разу втрат серед російських військ немає.

Нагадаємо, що 26 липня дрони також вдарили по оборонному радіозаводу "Сигнал" у Ставрополі, що є ключовим підприємством ВПК Росії та виробляє електроніку для військових систем, станції радіоелектронної боротьби, системи активних перешкод для авіації та електроніку для наведення озброєння.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 2 корпуси заводу, який наразі перебуває під міжнародними санкціями.