Підприємство виробляє низку компонентів для ВПК Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.
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Що відомо про завод "Сигнал"?
За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, це одне з ключових підприємств ВПК Росії.
Серед його продукції:
- станції радіоелектронної боротьби для авіації та ППО,
- системи активних перешкод для винищувачів і штурмовиків,
- електроніку для наведення озброєння.
Момент удару БпЛА по заводу "Сигнал": дивіться відео
Унаслідок атаки дронів пошкоджено щонайменше 2 корпуси заводу. У цехах була була дорога імпортна техніка та виробничі лінії.
Нагадаємо, далекобійні дрони СБУ вразили радіозавод "Сигнал" у Ставрополі, який виробляє обладнання для російського військово-промислового комплексу і знаходиться під міжнародними санкціями.
СБУ підтвердила атаку, підкресливши, що такі дії систематично виводять з ладу ворожі об'єкти, що працюють на війну проти України.