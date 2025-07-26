Підприємство виробляє низку компонентів для ВПК Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Що відомо про завод "Сигнал"?

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, це одне з ключових підприємств ВПК Росії.

Серед його продукції:

станції радіоелектронної боротьби для авіації та ППО,

системи активних перешкод для винищувачів і штурмовиків,

електроніку для наведення озброєння.

Момент удару БпЛА по заводу "Сигнал": дивіться відео

Унаслідок атаки дронів пошкоджено щонайменше 2 корпуси заводу. У цехах була була дорога імпортна техніка та виробничі лінії.

Нагадаємо, далекобійні дрони СБУ вразили радіозавод "Сигнал" у Ставрополі, який виробляє обладнання для російського військово-промислового комплексу і знаходиться під міжнародними санкціями.

СБУ підтвердила атаку, підкресливши, що такі дії систематично виводять з ладу ворожі об'єкти, що працюють на війну проти України.