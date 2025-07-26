Предприятие производит ряд компонентов для ВПК России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Что известно о заводе "Сигнал"?

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, это одно из ключевых предприятий ВПК России.

Среди его продукции:

станции радиоэлектронной борьбы для авиации и ПВО,

системы активных помех для истребителей и штурмовиков,

электронику для наведения вооружения.

Момент удара БПЛА по заводу "Сигнал": смотрите видео

В результате атаки дронов повреждены по меньшей мере 2 корпуса завода. В цехах была дорогая импортная техника и производственные линии.

Напомним, дальнобойные дроны СБУ поразили радиозавод "Сигнал" в Ставрополе, который производит оборудование для российского военно-промышленного комплекса и находится под международными санкциями.

СБУ подтвердила атаку, подчеркнув, что такие действия систематически выводят из строя вражеские объекты, работающие на войну против Украины.