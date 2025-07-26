Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.

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Удар дронов по заводу в Ставрополе официально подтвердили в СБУ

Завод в Ставрополе, который производит продукцию, в том числе и для российского войска, находится под международными санкциями. Предприятие работает и поставляет необходимые части для вражеской авиации и радиоэлектронной борьбы, в частности для станций "Смальта", "Гардения" и РЭБ-комплексов, таких как "Тополь-Э".

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По данным Службы безопасности Украины, один из ударов нанесен по корпусу №2 (цеху №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование. Среди прочего там хранились станки на базе числового программного управления.

Второе поражение зафиксировано в корпусе №1 радиозавода, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.

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СБУ нанесла удар по заводу в Ставрополе: видео

СБУ продолжает системно выводить из строя вражеские объекты, работающие на войну против Украины. Каждое такое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем,

– сообщил информированный источник в СБУ.

Россияне – жители Ставрополя – жаловались на утреннюю атаку большим количеством дронов. БПЛА видели в разных уголках города. Именно жители сообщили, что беспилотники летели в район завода. Над предприятием после обстрела был заметен густой черный дым.