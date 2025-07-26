Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

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Удар дронів по заводу в Ставрополі офіційно підтвердили в СБУ

Завод у Ставрополі, який виробляє продукцію зокрема й для російського війська, перебуває під міжнародними санкціями. Підприємтво працює та постачає необхідні частини для ворожої авіації та радіоелектронної боротьби, зокрема для станцій "Смальта", "Гарденія" та РЕБ-комплексів, таких як "Тополь-Е".

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За даними Служби безпеки України, один із ударів завданий по корпусу №2 (цеху №5), де розташоване дороговартісне імпортне обладнання. Серед іншого там зберігалися станки на базі числового програмного управління.

Друге ураження зафіксовано у корпусі №1 радіозаводу, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

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СБУ завдала удару по заводу у Ставрополі: відео

СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Росіяни – жителі Ставрополя – скаржилися на ранкову атаку великою кількістю дронів. БпЛА бачили в різних куточках міста. Саме жителі повідомили, що безпілотники летіли в район заводу. Над підприємством після обстрілу було помітно густий чорний дим.