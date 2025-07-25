Гучно цієї ночі було від Тамбова до Сочі. Детальніше про те, куди летіли невідомі БпЛА у Росії, що вони атакували та які наслідки – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми Невідомі дрони паралізували роботу одразу 8 аеропортів у Росії: запроваджено план "Килим"

Що відомо про гучну ніч і ранок у Росії 25 липня?