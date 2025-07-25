Громко этой ночью было от Тамбова до Сочи. Подробнее о том, куда летели неизвестные БПЛА в России, что они атаковали и какие последствия – читайте в хронологии 24 Канала.

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Что известно о громкой ночи и утро в России 25 июля?