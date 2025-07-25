Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме "Где наша ПВО?!": россияне снова жалуются на взрывы в Таганроге и Новочеркасске

Что известно об осложнениях в работе аэропортов в России?

По данным российских пропагандистов, полеты приостановлены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

Над этими авиагаванями временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 27 рейсов.

Россияне также отметили, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов.

Пассажиры особо не нервничают и ждут, когда отменят план "Ковер". Некоторые спят прямо на креслах, ожидая свой рейс.



В Сочи люди ждут окончания плана "Ковер" в аэропорту / Фото российских СМИ

К слову, ночью 25 июля неизвестные дроны атаковали ряд областей России. В Невинномысске даже слышали взрывы, под ударом мог оказаться завод "Невинномысский Азот", где возник пожар.

В Славянске-на-Кубани также раздавались взрывы, в результате которых повреждены окна в домах. В Таганроге и Новочеркасске тоже этой ночью было громко из-за атак дронов. Кроме того, россияне жаловались о взрывах в Тамбове.