Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план "Ковер" из-за атаки беспилотников. Аэропорт не отправлял и не принимал рейсы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно об атаке на Тамбовский пороховой завод?
Сейчас информации мало. Только есть несколько видео и фото, которые опубликовали российские и украинские телеграмм-каналы. На одном из них мужчина говорит: "Пороховой завод засадили. Мы сматываемся отсюда".
Также на кадрах видно значительное задымление.
Сильное задымление в районе Тамбовского порохового завода / Фото телеграм-канала Supernova+