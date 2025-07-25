Перед этим в аэропорту Тамбова объявили план "Ковер" из-за атаки беспилотников. Аэропорт не отправлял и не принимал рейсы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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