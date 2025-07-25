Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників. Летовище не відправляло та не приймало рейси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку на Тамбовський пороховий завод?

Наразі інформації обмаль. Лише є кілька відео та фото, які опублікували російські та українські телеграм-канали. На одному з них чоловік говорить: "Пороховий завод засадили. Ми змативаємося звідси".

Дивіться відео наслідків прильоту по пороховому заводу під Тамбовом

Також на кадрах видно значне задимлення.

Тамбов пороховий завод дрони пожежа 25.07.2025
Сильне задимлення в районі Тамбовського порохового заводу / Фото телеграм-каналу Supernova+