Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників. Летовище не відправляло та не приймало рейси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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