У Невинномиську пролунали щонайменше 4 гучні вибухи, а влада Краснодарського краю заявляє про значні пошкодження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та моніторингові ресурси.

До теми Критичний елемент ВПК Росії, – ЦПД про "Невинномиський Азот", що був під атакою дронів

Під ударом міг опинитися "Невинномиський Азот"

Після 1 ночі губернатор регіону оголосив "безпілотну небезпеку" на території Ставропольського краю.

За даними телеграм-каналів, вибухи у Невинномиську пролунали приблизно о 2:30 ночі. Місцеві жителі чули 4 гучні вибухи та бачили, як загорілися поля за містом.



Велика пожежа після удару безпілотниками у Невинномиську / Фото телеграм-каналу Exilenova+

Тим часом українські моніторингові ресурси пишуть, що під ударом опинився завод "Невинномиський Азот". В результаті там виникла пожежа. Наразі більше деталей про прильоти у Невинномиську немає. Натомість є інформація, що станом на 4:23 атака тривала.

Сирена та велика пожежа у Невинномиську: дивіться відео

Що відомо про "Невинномиський Азот" Це російське хімічне підприємство, великий виробник азотних добрив і аміаку, входить до групи "ЄвроХім". Щоправда, за словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, саме тут синтезуються меламін, оцтова кислота, метанол і калійна селітра – речовини, які мають подвійне призначення, і часто використовуються у виробництві ВОГів, фугасів, а також реактивних зарядів.

Росіяни намагаються збити безпілотники у Невинномиську: дивіться відео

Що відомо про атаку на Слов’янськ-на-Кубані?

Місцеві ЗМІ повідомляють, що тут також лунала серія вибухів і начебто працювала ворожа ППО по безпілотниках.

Традиційно ворожі ресурси заявляють, що постраждалих немає. Однак все ж оприлюднили інформацію про пошкодження.

Зокрема, у станиці Курчанській Темрюкського району уламки безпілотника нібито вибили вікна у двох будинках. А у Слов'янську-на-Кубані в одному з приватних будинків нібито пошкоджено два вікна. Пожеж унаслідок прильотів немає. На місцях зараз працюють екстрені служби.

Гучний вибух у Слов’янську-на-Кубані: дивіться відео

Зауважимо, що у Слов'янську-на-Кубані розташовано НПЗ. Торік його дрони активно атакували. В результаті він навіть призупиняв роботу.

До слова, цієї ночі вибухи через атаку дронів чули жителі Таганрога та Новочеркаська.