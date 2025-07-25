В Невинномысске прогремели по меньшей мере 4 громких взрыва, а власти Краснодарского края заявляют о значительных повреждениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и мониторинговые ресурсы.

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Под ударом мог оказаться "Невинномысский Азот"

После 1 ночи губернатор региона объявил "беспилотную опасность" на территории Ставропольского края.

По данным телеграм-каналов, взрывы в Невинномысске прогремели примерно в 2:30 ночи. Местные жители слышали 4 громких взрыва и видели, как загорелись поля за городом.



Большой пожар после удара беспилотниками в Невинномысске / Фото телеграм-канала Exilenova+

Между тем украинские мониторинговые ресурсы пишут, что под ударом оказался завод "Невинномысский Азот". В результате там возник пожар. Сейчас больше деталей о прилетах в Невинномысске нет. Зато есть информация, что по состоянию на 4:23 атака продолжалась.

Сирена и большой пожар в Невинномысске: смотрите видео

Что известно о "Невинномысском Азоте" Это российское химическое предприятие, крупный производитель азотных удобрений и аммиака, входит в группу "ЕвроХим". Правда, по словам главы ЦПД Андрея Коваленко, именно здесь синтезируются меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра – вещества, которые имеют двойное назначение, и часто используются в производстве ВОГов, фугасов, а также реактивных зарядов.

Россияне пытаются сбить беспилотники в Невинномысске: смотрите видео

Что известно об атаке на Славянск-на-Кубани?

Местные СМИ сообщают, что здесь также раздавалась серия взрывов и якобы работала вражеская ПВО по беспилотникам.

Традиционно вражеские ресурсы заявляют, что пострадавших нет. Однако все же обнародовали информацию о повреждениях.

В частности, в станице Курчанской Темрюкского района обломки беспилотника якобы выбили окна в двух домах. А в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов якобы повреждены два окна. Пожаров в результате прилетов нет. На местах сейчас работают экстренные службы.

Громкий взрыв в Славянске-на-Кубани: смотрите видео

Заметим, что в Славянске-на-Кубани расположен НПЗ. В прошлом году его дроны активно атаковали. В результате он даже приостанавливал работу.

К слову, этой ночью взрывы из-за атаки дронов слышали жители Таганрога и Новочеркасска.