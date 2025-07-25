Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о взрывах в Таганроге и Новочеркасске 25 июля?

После полуночи российские телеграмм-каналы написали, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска Ростовской области прогремела серия взрывов. Также пропагандисты пожаловались на дроны.

Пролет дронов в Таганроге: смотрите видео

В пригороде Таганрога слышали по меньшей мере от 5 до 7 взрывов. Кроме того, о "громких звуках" писали жители города Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск. Россияне жаловались на вспышки в небе от "хлопков", а также звук пролетающих беспилотников,.

Ростовские телеграм-каналы писали, что в промежутке между 23:00 и 00:30 якобы "пролетели 20 дронов" в сторону Ростова и Новочеркасска. В то же время отметили, что только "несколько сбили" и пожаловались, мол, "летели очень низко".

А пока кремлевские пропагандисты грезят о хоть каком-то "успешном" сбитии, "обычные" россияне распространяют видео атаки в сети, не сдерживая своего возмущения.

Куда полетел-то, б***ь, куда полетел?! Где наша ПВО?! Где, где, где где?!! С**а, сейчас протаранит,

– жалуется россиянка.

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