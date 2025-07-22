Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Под удар попал завод катализаторов в Новокуйбышевске: в ЦПД сказали, для чего они врагу

Что известно об атаке на завод в Самарской области 22 июля?

В Самарской области дроны атаковали завод "Новокуйбышевская нефтехимическая компания". Интересно, что речь идет об одном из крупнейших производителей в области газопереработки, нефтехимии и органического синтеза в России и Восточной Европе.

Дроны атаковали завод в Самарской области: смотрите видео

Также известно, что это предприятие входит в производственную цепь российского ВПК. Оккупанты используют продукцию органического синтеза как сырье для производства широкого спектра взрывчатых веществ, которые применяют при изготовлении артиллерийских снарядов, авиабомб и других боеприпасов.

Россияне жаловались на атаку дронов: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика 18+)

На этом заводе функционируют ключевые мощности базовой нефтехимии. В частности, производство сжиженных углеводородов, бензола, фенола, ацетона, альфаметилстирола, олефинов. Кроме того, единственное в России производство синтетического этилового спирта. Не имеет аналогов ни в стране-агрессоре, ни в других постсоветских государствах производство пара-трет-бутилфенола.

Атакована "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" / Фото из сети

Годовой объем переработки "Новокуйбышевской нефтехимической компании" составляет около 1 миллиона тонн.

Результаты атаки дронов еще уточняются. Официально оккупанты заявили о якобы только "попытке" осуществить атаку на одно из промышленных предприятий. Также грезили об "уничтожении беспилотников". Традиционно жертв и разрушений якобы "нет".

Где расположена "Новокуйбышевская нефтехимическая компания": смотрите на карте