Российское Минобороны заявляет о 51 сбитом дроне ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о ночной атаке по России?

Российские власти заявляют о сбивании дронов в Курской, Брянской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой области.

Основной удар произошел по пригороду Ростова-на-Дону и по Таганрогу. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах, шум двигателей дронов и вспышки в небе.

Взрывы в Ростовской области: смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)

Дроны в частности атаковали железнодорожный вокзал в Новочеркасске. По словам российский СМИ, под ударом была и местная ГРЭС – тепловая электростанция.

Информации о пострадавших и о других последствиях атак пока нет.

Дроны атаковали железнодорожный вокзал в Новочеркасске: смотрите видео

В России ночью 23 июля раздавались взрывы: смотрите видео (присутствует ругань!)