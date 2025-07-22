Речь идет о предприятии "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" – одном из крупнейших производителей в области газопереработки, нефтехимии и органического синтеза в России и Восточной Европе, передает 24 Канал.

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Какой завод атаковали дроны в России 22 июля?

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил атаку на завод в Самарской области. Чиновник уточнил, что тот изготавливает сырье для взрывчатых веществ: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетический этиловый спирт, пара-трет-бутилфенол.

Эти компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки. Именно они используются для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет.

Объем переработки составляет около 1 миллионов тонн в год.

К слову, беспилотники атаковали Зеленоград под Москвой ночью 20 июля. СМИ пишут о попадании в АО "Ангстрем". Это предприятие владеет одним из самых мощных в России комплексов по созданию и производству полупроводниковых изделий, современных микроконтроллеров и микропроцессоров.