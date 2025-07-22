Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что происходит в Ростовской области?

Поздно вечером, 21 июля, в Ростовской области России раздаются взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов.

В частности, по данным российских пабликов, громко было в Миллерово. Указывается, что местные сообщают о более 10 взрывах. В то же время, как пишут в российских телеграмм-каналах, интернет в Ростове "вырубили".

Тем временем в минобороны России отчитывались об "успешной" работе "пе-ве-о" и заявляли о сбитии 12 дронов над регионом. В сети же публикуют кадры со взрывами в Миллерово.

Отметим, что в Миллерово расположен военный аэродром.

Взрывы в Миллерово: смотрите видео

Дроны атакуют Ростовскую область: смотрите видео

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К слову, в ночь на 20 июля несколько регионов России оказались под атакой дронов. Из-за угрозы беспилотников работу приостановил ряд аэропортов.