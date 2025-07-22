Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
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Що відбувається в Ростовській області?
Пізно ввечері, 21 липня, у Ростовській області Росії лунають вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих дронів.
Зокрема, за даними російських пабліків, гучно було в Міллерово. Вказується, що місцеві повідомляють про понад 10 вибухів. Водночас, як пишуть в російських телеграм-каналах, інтернет у Ростові "вирубили".
Тим часом у міноборони Росії звітували про "успішну" роботу "пе-ве-о" і заявляли про збиття 12 дронів над регіоном. У мережі ж публікують кадри з вибухами в Міллерово.
Зазначимо, що в Міллерово розташований військовий аеродром.
Вибухи в Міллерово: дивіться відео
Дрони атакують Ростовську область: дивіться відео
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До слова, у ніч проти 20 липня кілька регіонів Росії опинилися під атакою дронів. Через загрозу безпілотників роботу призупинила низка аеропортів.