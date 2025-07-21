Авіаційна галузь російської економіки зазнає серйозних збитків через те, що чимало рейсів було скасовано. Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що Україна докладала і докладає багато зусиль до того, щоб у Росії кожного дня ставало в менше грошей для продовження війни.

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Як Україна може тиснути на Росію?

Андрій Ткачук зауважив, що завдяки санкціям українські військові суттєво знищили авіаційну галузь в Росії. За його словами, якщо аеропорт зупиняється хоча б на 2 години, то це шалені збитки та проблеми.

Абсолютно кожен дрон себе окуповує. Це вже не майбутнє війни, а теперішнє. Дрони роблять феноменальні речі, тому треба розвивати малі підприємства, де виготовляють безпілотники, проводити реформи в управлінні й закупівлях,

– сказав він.

З початку року бригади, які мали 1,5 – 5 мільйонів гривень на закупівлю різних типів дронів, зараз мають 27 – 30 мільйонів гривень на місяць.

Це допомагає купувати більше безпілотників напряму у виробників. Майор ЗСУ зауважив, що деякі бригади підвищили свою ефективність з ураження ворога до 300 – 400%.

Загальне відсоткове співвідношення зростання уражень у всіх Силах оборони — 40 – 50%,

– додав Андрій Ткачук.

За його словами, стратегія виснажування ворога, який суттєво переважає кожного дня має вдосконалюватися, щоб ставати максимально ефективною та якісною.

Зазначимо, у ніч на 21 липня кілька регіонів Росії зазнали масованої атаки дронів, зокрема Ростовська та Московська області. У Ростовській області уламки безпілотника спричинили пожежу на залізничному вокзалі, що частково паралізувало рух потягів. У Московській області дрони впали біля житлових будинків та патронного заводу, внаслідок чого скасували десятки авіарейсів у кількох аеропортах.