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Що відомо про атаку по Росії 21 липня?

Російське Міноборони заявило про знищення 74 дронів. 14 дронів нібито збили над територією Курської області, 23 – Московської, 12 – над Ростовською, по 10 БпЛА – над Брянською та Калузькою, ще чотири над територією Тульської області та один над Липецькою.

У Ростовській області під удар потрапило селище Каменоломні. Як повідомила місцева влада, уламки безпілотника впали на будівлю залізничного вокзалу, загорілася покрівля. Пошкоджено один з диспетчерських пунктів.

Будівля у Каменоломнях після атаки / Фото росЗМІ

Там евакуйовували людей, але нібито ніхто не постраждав.

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До слова, Каменоломні – велика вузлова залізнична станція на півдні Росії.

Петро Андрющенко пояснив, що внаслідок атаки фактично унеможливлений рух потягів на Ростов.

"Це майже повна зупинка вантажної логістики на залізниці Ростовської області та параліч на кілька діб військової логістики. З урахуванням того, що це другий поспіль удар по військово-залізничній логістиці росіян, то це неминуче призведе до зриву темпів наступу", – написав він.

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ППО нібито працювала в Шахтах, Новошахтинську, Новочеркаську.

Тривога у Росії дісталася і до Москви. Вибухи лунали в районі Климівського спеціалізованого патронного заводу (КСПЗ) у Московській області.

Уламки одного з дронів впали в районі селища Київський у Новій Москві. Пошкоджено дах багатоповерхівки – там почалася невелика пожежа. В аеропортах Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський діяли обмеження на польоти. У Шереметьєво скасовано десятки рейсів,

– наводять дані російські ЗМІ.

Є дані, що пасажири чекають на свої рейси по 12 годин. Перекупники продають їм воду по 4,5 євро за пляшку.

Водночас міністр транспорту Росії заявив, буцімто зараз "ситуація дещо краща, ніж була у травні".