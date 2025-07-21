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Что известно об атаке по России 21 июля?

Российское Минобороны заявило об уничтожении 74 дронов. 14 дронов якобы сбили над территорией Курской области, 23 – Московской, 12 – над Ростовской, по 10 БПЛА – над Брянской и Калужской, еще четыре над территорией Тульской области и один над Липецкой.

В Ростовской области под удар попал поселок Каменоломни. Как сообщили местные власти, обломки беспилотника упали на здание железнодорожного вокзала, загорелась кровля. Поврежден один из диспетчерских пунктов.

Здание в Каменоломнях после атаки / Фото росСМИ

Там эвакуировали людей, но якобы никто не пострадал.

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К слову, Каменоломни – крупная узловая железнодорожная станция на юге России.

Петр Андрющенко объяснил, что в результате атаки фактически стало невозможным движение поездов на Ростов.

"Это почти полная остановка грузовой логистики на железной дороге Ростовской области и паралич на несколько суток военной логистики. С учетом того, что это второй подряд удар по военно-железнодорожной логистике россиян, то это неизбежно приведет к срыву темпов наступления", – написал он.

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ПВО якобы работала в Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске.

Тревога в России добралась и до Москвы. Взрывы раздавались в районе Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в Московской области.

Обломки одного из дронов упали в районе поселка Киевский в Новой Москве. Повреждена крыша многоэтажки – там начался небольшой пожар. В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский действовали ограничения на полеты. В Шереметьево отменены десятки рейсов,

– приводят данные российские СМИ.

Есть данные, что пассажиры ждут свои рейсы по 12 часов. Перекупщики продают им воду по 4,5 евро за бутылку.

В то же время министр транспорта России заявил, будто сейчас "ситуация несколько лучше, чем была в мае".