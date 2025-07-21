Все, что известно о массированной атаке на Киев ночью 21 июля, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Массированная атака на Киев: есть жертва и пострадавшие

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Какие последствия атаки на Киев 21.07.2025?