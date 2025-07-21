Все, что известно о массированной атаке на Киев ночью 21 июля, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Массированная атака на Киев: есть жертва и пострадавшие

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Какие последствия атаки на Киев 21.07.2025?

06:32, 21 июля

В ГСЧС рассказали о последствиях атаки России

  • Один человек погиб в Киеве из-за массированной атаки России.
  • В Шевченковском районе в результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже жилой десятиэтажки.
  • Пожар на площади 150 квадратных метров уже локализован. Один человек спасен, еще один пострадал.
  • В Днепровском районе вспыхнули торговые сооружения. Пожар ликвидирован на площади 500 квадратных метров.
  • В Дарницком районе возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Спасатели ликвидировали возгорание.
  • В Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи.
  • Спасатели продолжают работать на местах обстрелов.
06:00, 21 июля

В Дарницком районе пожар еще в одном нежилом здании. Экстренные службы направляются на место.

05:39, 21 июля

В Соломенском районе пожар на территории складских помещений. Экстренные службы направляются на место.

05:31, 21 июля

По данным начальника КГВА, количество пострадавших возросло до 2 человек.

05:28, 21 июля

Что известно о пострадавших

Мэр написал, что по предварительной информации:

  • в Дарницком районе медики госпитализировали одного пострадавшего.
  • В Оболонском районе пожар в коттеджном комплексе. Он незаселен. Пострадавших нет.
  • В Шевченковском районе, где произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома, пока один пострадавший. Ему оказали помощь на месте.
  • В Соломенском районе, куда вызвали медиков из-за падения обломков, обошлось без пострадавших.
04:56, 21 июля

Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки на Киев пока, по уточненной информации:

  • в Дарницком районе возгорание на крыше жилого дома и на крыше нежилого здания. Вспыхнул пожар в супермаркете. Известно об одном погибшем.
  • В Днепровском произошло возгорание МАФов и пожар в помещении детского сада.
  • В Шевченковском районе пожар в жилом доме и задымление на открытой территории. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
  • Медики получили вызовы в Святошинский и Днепровский районы.
04:54, 21 июля

Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе госпитализирован мужчина с множественными ранениями.

04:39, 21 июля

В Киеве есть жертва в результате российской атаки

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что есть погибший в результате вражеской атаки.

04:01, 21 июля

В Днепровском районе горят киоски. Медики на месте. Пострадавших пока не обнаружили, отметил мэр.

Также был вызов медиков в Шевченковский район. Предварительно, вспыхнул пожар.

Кроме того, бригада скорой выехала в Соломенский район. Предварительно, там падение обломков.

03:54, 21 июля

Задымление на станции метро "Лукьяновская"

В сети пишут о пожаре на станции метро "Лукьяновская". Телеграм-каналы распространили видео с задымлением.

Задымление на станции метро "Лукьяновская": смотрите видео

03:45, 21 июля

Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий и Днепровский районы. Бригады направляются.