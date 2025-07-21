Все, что известно о массированной атаке на Киев ночью 21 июля, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Массированная атака на Киев: есть жертва и пострадавшие
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Какие последствия атаки на Киев 21.07.2025?
В Дарницком районе пожар еще в одном нежилом здании. Экстренные службы направляются на место. В Соломенском районе пожар на территории складских помещений. Экстренные службы направляются на место. По данным начальника КГВА, количество пострадавших возросло до 2 человек. Мэр написал, что по предварительной информации: Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки на Киев пока, по уточненной информации: Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе госпитализирован мужчина с множественными ранениями. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что есть погибший в результате вражеской атаки. В Днепровском районе горят киоски. Медики на месте. Пострадавших пока не обнаружили, отметил мэр. Также был вызов медиков в Шевченковский район. Предварительно, вспыхнул пожар. Кроме того, бригада скорой выехала в Соломенский район. Предварительно, там падение обломков. В сети пишут о пожаре на станции метро "Лукьяновская". Телеграм-каналы распространили видео с задымлением. Задымление на станции метро "Лукьяновская": смотрите видео Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий и Днепровский районы. Бригады направляются.
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Что известно о пострадавших
В Киеве есть жертва в результате российской атаки
Задымление на станции метро "Лукьяновская"
В Дарницком районе пожар еще в одном нежилом здании. Экстренные службы направляются на место.
В Соломенском районе пожар на территории складских помещений. Экстренные службы направляются на место.
По данным начальника КГВА, количество пострадавших возросло до 2 человек.
Мэр написал, что по предварительной информации:
Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки на Киев пока, по уточненной информации:
Ткаченко сообщил, что в Дарницком районе госпитализирован мужчина с множественными ранениями.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что есть погибший в результате вражеской атаки.
В Днепровском районе горят киоски. Медики на месте. Пострадавших пока не обнаружили, отметил мэр.
Также был вызов медиков в Шевченковский район. Предварительно, вспыхнул пожар.
Кроме того, бригада скорой выехала в Соломенский район. Предварительно, там падение обломков.
В сети пишут о пожаре на станции метро "Лукьяновская". Телеграм-каналы распространили видео с задымлением.
Задымление на станции метро "Лукьяновская": смотрите видео
Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий и Днепровский районы. Бригады направляются.