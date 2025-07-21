Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Виталия Кличко и председателя КГВА Тимура Ткаченко.

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Что известно о жертвах и пострадавших в Киеве в результате атаки 21 июля?

Городской голова рассказал, что по состоянию на 05:28, предварительно, в Дарницком районе госпитализировали одного пострадавшего.

В Шевченковском, где произошло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома, пока один пострадавший. Ему оказали помощь на месте,

– отметил Кличко.

Добавил, что в Соломенском районе, куда вызвали медиков из-за падения обломков, обошлось без пострадавших.

К сожалению, в результате российской атаки есть жертва. Об этом в 04:49 сообщил председатель КГВА.

К сожалению, имеем информацию об одном погибшем в результате атаки,

– написал Ткаченко.

Также чиновник сообщал, что в Дарницком районе госпитализировали мужчину с множественными ранениями. По состоянию на 05:30 количество пострадавших возросло до 2.

Обратите внимание! В 06:32 в ГСЧС сообщили, что в результате массированной атаки России погиб 1 человек. В Шевченковском районе 1 спасен, а еще 1 пострадал.