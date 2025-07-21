Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Віталія Кличка та голову КМВА Тимура Ткаченка.

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Що відомо про жертв і постраждалих у Києві внаслідок атаки 21 липня?

Міський голова розповів, що станом на 05:28, попередньо, у Дарницькому районі госпіталізували одного постраждалого.

У Шевченківському, де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці,

– зазначив Кличко.

Додав, що у Солом'янському районі, куди викликали медиків через падіння уламків, минулося без постраждалих.

На жаль, внаслідок російської атаки є жертва. Про це о 04:49 повідомив голова КМВА.

На жаль, маємо інформацію про одного загиблого внаслідок атаки,

– написав Ткаченко.

Також посадовець повідомляв, що в Дарницькому районі госпіталізували чоловіка з множинними пораненнями. Станом на 05:30 кількість постраждалих зросла до 2.

Зверніть увагу! О 06:32 у ДСНС повідомили, що внаслідок масованої атаки Росії загинула 1 людина. У Шевченківському районі 1 врятована, а ще 1 постраждала.