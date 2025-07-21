Усе, що відомо про масовану атаку на Київ уночі 21 липня, повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу Масована атака на Київ: є жертва й постраждалі
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки на Київ 21.07.2025?
У Дарницькому районі пожежа ще в одній нежитловій будівлі. Екстрені служби прямують на місце. У Соломʼянському районі пожежа на території складських приміщень. Екстрені служби прямують на місце. За даними начальника КМВА, кількість постраждалих зросла до 2 людей. Мер написав, що за попередньою інформацією: Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Київ наразі, за уточненою інформацією: Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі госпіталізовано чоловіка з множинними пораненнями. Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що є загиблий внаслідок ворожої атаки. У Дніпровському районі горять кіоски. Медики на місці. Постраждалих наразі не виявили, зазначив мер. Також був виклик медиків у Шевченківський район. Попередньо, спалахнула пожежа. Окрім того, бригада швидкої виїхала у Солом'янський район. Попередньо, там падіння уламків. У мережі пишуть про пожежу на станції метро "Лук'янівська". Телеграм-канали поширили відео з задимленням. Задимлення на станції метро "Лук'янівська": дивіться відео Кличко повідомив про виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують.
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Що відомо про постраждалих
У Києві є жертва внаслідок російської атаки
Задимлення на станції метро "Лук'янівська"
У Дарницькому районі пожежа ще в одній нежитловій будівлі. Екстрені служби прямують на місце.
У Соломʼянському районі пожежа на території складських приміщень. Екстрені служби прямують на місце.
За даними начальника КМВА, кількість постраждалих зросла до 2 людей.
Мер написав, що за попередньою інформацією:
Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Київ наразі, за уточненою інформацією:
Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі госпіталізовано чоловіка з множинними пораненнями.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що є загиблий внаслідок ворожої атаки.
У Дніпровському районі горять кіоски. Медики на місці. Постраждалих наразі не виявили, зазначив мер.
Також був виклик медиків у Шевченківський район. Попередньо, спалахнула пожежа.
Окрім того, бригада швидкої виїхала у Солом'янський район. Попередньо, там падіння уламків.
У мережі пишуть про пожежу на станції метро "Лук'янівська". Телеграм-канали поширили відео з задимленням.
Задимлення на станції метро "Лук'янівська": дивіться відео
Кличко повідомив про виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують.