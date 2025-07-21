Усе, що відомо про масовану атаку на Київ уночі 21 липня, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Масована атака на Київ: є жертва й постраждалі

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Київ 21.07.2025?