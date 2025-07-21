Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Як працюють наземні дрони ГУР на фронті?

В Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що воєнні розвідники продовжують розвивати наземні роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій, а також для знищення особового складу й укриттів противника.

На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів – малопомітні "кур’єри" здійснили низку вибухових доставлянь просто на позиції загарбників,

– наголосили у розвідці.

ГУР також показало унікальні кадри бойової та логістичної роботи на фронті із застосуванням сучасних роботизованих систем.

Українські розвідники активно застосовують наземні дрони проти окупантів / Відео з ютуб-каналу ГУР МО

Також розвідники показали експериментальний наземний дрон із гранатометом – бойовий комплекс, що може ефективно завдавати ураження ворогу в укриттях.

"Наразі система проходить адаптацію до бойових умов", – зазначили в розвідці.

У ГУР зауважили, що наземні дрони широко використовують розвідники для евакуації пошкодженого обладнання, доставлення боєприпасів, FPV-дронів, пального та провізії на передову – без ризику для особового складу. Такі логістичні завдання активно виконуються на Торецькому, Куп'янському та Покровському напрямках.