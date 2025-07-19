Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що відомо про знищення російської ППО на Донбасі?

Воїни Prymary потужно відпрацювали по російській протиповітряній обороні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

На відео, яке оприлюднило Головне управління розвідки, – ураження дороговартісної техніки окупаційних військ. Зокрема, під точні удари дронів спецпризначенців потрапили:

3 радіолокаційних станції "Подльот 48Я6-К1";

2 радіолокаційні станції "Ніобій-СВ";

2 пускові установки комплексу "С-300В";

радіолокаційна станція "П-18".

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Як Prymary відпрацювали по російській ППО: дивіться відео

Зауважимо, станом на ранок 19 липня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України 1198 засобів протиповітряної оборони. До слова, загальні втрати особового складу перевищили

1 040 000 бійців.