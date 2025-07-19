Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно об уничтожении российской ПВО на Донбассе?

Воины Prymary мощно отработали по российской противовоздушной обороне на временно оккупированных территориях Донбасса.

На видео, которое обнародовало Главное управление разведки, – поражения дорогостоящей техники оккупационных войск. В частности, под точные удары дронов спецназовцев попали:

3 радиолокационных станции "Подлет 48Я6-К1";

2 радиолокационные станции "Ниобий-СВ";

2 пусковые установки комплекса "С-300В";

радиолокационная станция "П-18".

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Как Prymary отработали по российской ПВО: смотрите видео

Заметим, по состоянию на утро 19 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 1198 средств противовоздушной обороны. К слову, общие потери личного состава превысили 1 040 000 бойцов.