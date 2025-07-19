Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Что известно об уничтожении российской ПВО на Донбассе?
Воины Prymary мощно отработали по российской противовоздушной обороне на временно оккупированных территориях Донбасса.
На видео, которое обнародовало Главное управление разведки, – поражения дорогостоящей техники оккупационных войск. В частности, под точные удары дронов спецназовцев попали:
- 3 радиолокационных станции "Подлет 48Я6-К1";
- 2 радиолокационные станции "Ниобий-СВ";
- 2 пусковые установки комплекса "С-300В";
- радиолокационная станция "П-18".
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Как Prymary отработали по российской ПВО: смотрите видео
Заметим, по состоянию на утро 19 июля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 1198 средств противовоздушной обороны. К слову, общие потери личного состава превысили 1 040 000 бойцов.