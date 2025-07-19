Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в ГУР. В результате кибероперации уничтожен учет контрактов, графиков, тарифов корпорации, данные по платежам, налогов, финансовые балансы "Газпрома", информацию о лицензиях и юридических договорах корпорации. Кроме того были уничтожены данные системы SCADA и GIS.