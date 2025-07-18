Об этом сообщают источники 24 Канала в ГУР.

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Что известно о кибератаке на инфраструктуру "Газпрома"?



По данным источников в ГУР, в результате киберудара был нанесен существенный ущерб сетевой инфраструктуре российского газового монополиста, в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение.

Согласно информации собеседника в ГУР МО, по результатам операции был отключен доступ к информационной системе "Газпрома" системных администраторов (около 20 000), установлено программное обеспечение на серверы "Газпрома", которое в дальнейшем будет уничтожать данные информационной системы "Газпрома".

Кроме того были уничтожены:

резервные копии данных информационной системы "Газпрома";

базы данных около 390 дочерних компаний "Газпрома" и его филиалов в том числе "Газпром Тепло Энерго", "Газпром Обл Энерго", "Газпром Энергосбыт" и сотни других;

данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) "Газпрома" и дочерних компаний;

данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);

базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов и прочего. Удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA ответственных за управление технической инфраструктурой;

операционные системы на доступных серверах и поврежден BIOS (серверы не включаются и требуют физического вмешательства для восстановления работы).

Кибератака на инфраструктуру "Газпрома" / Фото источников 24 Канала в ГУР

"Деградация российских информационных систем до времен технологического средневековья продолжается. Пользуясь случаем, поздравляем российских "киберспециалистов" с очередным "достижением" и советуем постепенно заменять мышки и клавиатуры на молотки и гвоздодеры в качестве основных инструментов труда", – отметил собеседник из украинской разведки.

Напомним, киберспециалисты ГУР с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы. Это позволило на некоторое время парализовать внутренний документооборот.