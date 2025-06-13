Киберспециалисты Главного управления разведки с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы, из-за чего на некоторое время был парализован внутренний документооборот. В Федеральной таможенной службе рф подтвердили DDoS-атаку, но назвали это формулировкой "информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности затруднен".