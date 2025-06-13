Кибератаки также подверглись касающиеся таможни и налоговой службы рф сервисы, в частности: "Контур" - ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса; "Честный знак" - национальная система цифровой маркировки и "ГосКлюч" - сервер электронной подписи.