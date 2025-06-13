Кибератаки также подверглись касающиеся таможни и налоговой службы рф сервисы, в частности: "Контур" - ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса; "Честный знак" - национальная система цифровой маркировки и "ГосКлюч" - сервер электронной подписи.
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ГУР провело серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы
Киберспециалисты Главного управления разведки с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы, из-за чего на некоторое время был парализован внутренний документооборот. В Федеральной таможенной службе рф подтвердили DDoS-атаку, но назвали это формулировкой "информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности затруднен".