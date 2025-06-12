Киберспециалисты ГУР при поддержке киберактивистов провели успешную операцию и парализовали работу одного из крупнейших интернет-провайдеров в российской Сибири "Орион Телеком". Его сети активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины. Без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана - "Орион Телеком" там был единственным провайдером